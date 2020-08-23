Российский теннисист Андрей Рублев вылетел в первом круге «Мастерса» в США. Россиянин проиграл британцу Дэниэлу Эвансу в Нью-Йорке — в турнире, который был перенесен из-за пандемии из Цинциннати.

Десятый сеянный Рублёв уступил со счётом 5:7, 6:3, 2:6. Матч продолжался более двух с половиной часов.

За это время Рублёв шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Эванс сделал два эйса, семь подал двойные и реализовал шесть брейков.

Эванс повел в счете в противостоянии с Рублёвым в официальных матчах – 2-1. Ранее теннисисты обменялись победами в начале этого года. В следующем туре Эванс встретится с Милошем Раоничем.