В Лиссабоне завершился решающий матч Лиги чемпионов, в котором сошлись «ПСЖ» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, хотя команды имели возможность для взятия ворот. Левандовски попал в штангу, отличные моменты имели Неймар, Мбаппе и Ди Мария, но в ряде ситуаций отлично сыграл Мануэль Нойер.

Во втором тайме «Баварии» удалось забить. Джошиа Киммих с правого фланга точно навесил на голову Кинсли Комана, который поразил ворота Наваса. Этот мяч так и остался единственным, несмотря на наличие моментов у «ПСЖ».

«Бавария» побеждает в Лиге чемпионов спустя 7 лет.