Хоккейный турнир имени Пучкова и турнир АТР в Нью-Йорке — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В Петербурге проходит предсезонный турнир им. Пучкова, в рамках которого омский «Авангард» встретится с нижегородским «Торпедо». Букмекеры уверены в победе омичей — коэффициент на них равен 1.40, а на нижегородцев — 5.30. В случае ничьей сыграет ставка с кэфом 5.50. В рамках того же турнира «Сочи» примет «Куньлунь Ред Стар». Сочинский и китайский клубы — примерно равные по силе, и букмекеры выбрали для них почти идентичные коэффициенты. Если выиграет «Сочи», сыграет 2.20, если «Куньлунь» — 2.50. В случае ничьей сыграет ставка 4.40.

На турнире АТР в Нью-Йорке Даниил Медведев сыграет против Маркоса Джирона. Букмекерские конторы считают, что победу одержит Медведев: коэффициент на россиянина равен 1.20, а на американца — 4.60. Карен Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Аналитики верят в россиянина, отдавая на его победу 1.65, а на соперника — 2.25. Александр Зверев сразится с Энди Марреем. Букмекерские конторы уверены в победе немецкого теннисиста и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.53. Если сыграет ставка на победу Маррея, она увеличится в 2.50.

Первая ракетка мира, Новак Джокович, встречается с литовцем Ричардасом Беранкисом. Букмекерские конторы считают безусловным фаворитом серба и предлагают на его победу коэффициент 1.06. Если выиграет Беранкис, сыграет ставка с коэффициентом 9.00.