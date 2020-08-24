Российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление Софьи Самоделкиной на контрольных прокатах юниоров.

Радионова отметила, что Самоделкина понравилась ей сложным контентом и тройным акселем, а также мягким и пластичным катанием.

«Мне кажется, она может стать одним из лидеров этого юниорского сезона. Конечно, я очень люблю Валиеву, соревноваться с Камилой девочкам будет очень тяжело, но Самоделкина тоже чрезвычайно хороша», – рассказала Радионова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, на контрольных прокатах Самоделкина набрала лучшие баллы. Софья выиграла прокаты девушек с результатом в 208,15 балла за две программы. За короткую программу с тройным акселем в каскаде фигуристка набрала 68,93 балла, за произвольную — 139,22.