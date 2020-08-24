Американский фигурист Алексей Красножон поделился мнением об уходе учениц из группы Этери Тутберидзе, а также прокомментировал возможное введение контрактной системы.

Фигурист отметил, что следит за ситуацией в России и видел посты Тутберидзе после ухода фигуристок.

«Они действительно трогательные, видно, что она в работе с ними отдает частичку себя. Она не раз говорила, что вкладывает в спортсмена всю душу. При этом я понимаю, что фигуристам тоже хочется сменить обстановку, попробовать что-то новое», — сказал Красножон, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен подчеркнул, что тренеры проводят с фигуристами больше времени, чем родители. По его мнению, в России тренер становится второй мамой для своего подопечного.

Что касается контрактной системы, Красножон сомневается, что это имеет смысл. Он пояснил, что если условия контракта нарушит тренер и, например, не проведет со спортсменом нужное количество часов на льду, то вряд ли фигурист пойдет предъявлять претензии.

«А если, например, контракт нарушит тренер? Ну вот не будут с Щербаковой заниматься нужное число часов. И что, она подойдет к взрослым тренерам, к Тутберидзе и скажет — платите мне неустойку? Странно это все звучит, бред какой-то», — сказал Красножон.