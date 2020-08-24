Руководство и тренерский штаб «Зенита» обсуждали возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, трансфер вряд ли удастся осуществить.

Сине-бело-голубые не готовы заплатить за Влашича 25 миллионов евро. Кроме того, петербуржцы находятся в поиске полузащитника с российским паспортом.

Вопрос по этой игровой позиции может быть закрыт, если «Зенит» договорится о новом контракте с Далером Кузяевым. Сейчас футболист находится в поиске клуба и еще не принял решение относительно своего будущего. В случае неудачи «Зенит» попробует подписать хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.