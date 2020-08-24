Компания Warner Bros. продемонстрировала первый трейлер новой игры Gotham Knights. Анонс прошел во время DC FanDome.

Сюжет игры начинается с ролика, в котором Бэтмен заявляет, что если вы видите запись, значит, он мертв. Главными героями игры станут представители Бэт-семьи — ближайшие сторонники Брюса Уэйна. Среди них Бэтгерл, Робин, Найтвинг и Красный Колпак, которые будут защищать Готэм от банды Когтей. У каждого из четырёх персонажей будут свои уникальные навыки, а также растущий арсенал оружия и снаряжения. Бэтгерл — решительный боец и опытный хакер, хорошо обучена кикбоксингу, капоэйре и джиу-джитсу, а также владеет тонфой.

Найтвинг — прирожденный лидер, старший и самый мудрый член бэтсемьи. Он использует свои акробатические навыки и палки эскримы в сражении с врагами. Красный колпак — сильный антигерой. Он был убит, но воскрес и отличается силой на грани человеческих возможностей и мастерством во множестве боевых техник со всеми видами оружия, как традиционными, так и высокотехнологичными. Робин — мастер дедуктивного мышления. Помимо того, что он вооружен складным посохом и является мастером скрытности, он разбирается в психологии войны и поведенческих науках.

Бандой Когтей руководит Суд Сов — вымышленная тайная организация из вселенной DC Comics. В Готэме будет пять отдельных районов, а игроки смогут использовать различные способы перемещения по городу, включая те, которые уже были раньше в Batman: Akrham. Это лебедку, планирующий полет и транспортные средства. В трейлере, например, Бэтгерл ездила на бэтцикле.

Выход Gotham Knights запланирован на 2021 год, игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. По словам разработчиков, в игре будет доступен как кооператив, так и одиночное прохождение — в нем персонажами будет управлять ИИ.