Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление московского «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал Геркус у себя в «Твиттере».

В воскресенье, 23 августа, «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Набрав три очка, подопечные Доменико Тедеско вышли на второе место в турнирной таблице. Немецкий специалист возглавляет команду с октября прошлого года, он сменил Олега Кононова.

В пятом туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Ротором». Игра состоится в Волгограде в среду, 26 августа.