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  • 10:48,  24 августа 2020
Футбол
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Джикия отреагировал на слухи о переходе в «Наполи»

Джикия отреагировал на слухи о переходе в &#171;Наполи&#187;
Георгий Джикия. Фото: instagram.com/georgiy_14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в итальянском «Наполи», сообщает Москва.ру.

«Ко мне никто не обращался, я не собираюсь никуда уходить из «Спартака», — сказал Джикия журналистам.

Ранее СМИ писали, что неаполитанцы рассматривают вариант с Джикией в качестве замены Калиду Кулибали. Кулибали близок к переходу в английский «Манчестер Сити», поэтому «Наполи» рассчитывает подписать игрока на его позицию. В сферу интересов неаполитанцев также входят Габриэль из «Лилля» и Сократис Папастатопулос из «Арсенала».

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года, ранее он выступал за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак-Нальчик» и «Локомотив-2».

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