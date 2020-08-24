Джикия отреагировал на слухи о переходе в «Наполи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в итальянском «Наполи», сообщает Москва.ру.

«Ко мне никто не обращался, я не собираюсь никуда уходить из «Спартака», — сказал Джикия журналистам.

Ранее СМИ писали, что неаполитанцы рассматривают вариант с Джикией в качестве замены Калиду Кулибали. Кулибали близок к переходу в английский «Манчестер Сити», поэтому «Наполи» рассчитывает подписать игрока на его позицию. В сферу интересов неаполитанцев также входят Габриэль из «Лилля» и Сократис Папастатопулос из «Арсенала».