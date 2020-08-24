В Париже задержаны 148 человек, принимавших участия в беспорядках после поражения «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

Как сообщается в «Твиттере» префектуры городской полиции, в вечерние и ночные часы было произведено около 148 арестов за насилие, нанесение ущерба и бросание камней в полицейских. Еще 404 человека получили штрафы за отсутствие защитных масок.

В ходе беспорядков французской полиции пришлось применять дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся вчера, 23 августа, в Лиссабоне (Португалия). Победу со счетом 1:0 одержала мюнхенская «Бавария».