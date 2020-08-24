Согласно официальной статистике на понедельник, 24 августа, в России зафиксированы 4 744 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 961 393, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 171 950 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 65 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 16 448 летальных случаев. За последние 24 часа 2 456 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 773 095 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 257 749 инфицированных, из них 625 — за последние сутки. В Московской области 67 165 зараженных, из них новых случаев — 148. В Санкт-Петербурге добавилось 182 пациента, всего 35 373 инфицированных.