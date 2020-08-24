«Ангелы Плющенко», академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поздравила Алену Косторную с днем рождения. Сегодня, 24 августа, спортсменке исполнилось 17 лет.

«Поздравляем Алёну Косторную с семнадцатилетием! Самых ярких побед, рекордов, наивысших достижений в спорте! Пусть исполнятся мечты, будь счастлива, Алёнка! С днём рождения!» — гласит сообщение в «Инстаграме» академии.

Напомним, Косторная перешла в группу Плющенко в текущее межсезонье. До этого она тренировалась в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

В минувшем сезоне Косторная успешно дебютировала на взрослом уровне: она выиграла два этапа Гран-при, а затем победила в финале серии. На чемпионате России Алёна стала второй и завоевала путевку на главные старты. Спортсменка выиграла свой дебютный чемпионат Европы и должны была выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада), но турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.