Новый чемпионат России только начинает разгоняться, но сенсационных результатов уже предостаточно.

Новый Акинфеев хоронит «Краснодар»

ЦСКА отдал Илью Помазуна в аренду «Уралу», и это было лучшим решением: молодой голкипер второй матч подряд стал лучшим игроком матча. В игре с «Краснодаром» Помазун справился с пятью ударами в створ и тащил совершенно мертвые мячи. «Урал» же обошелся одним ударом в створ ворот Сафонова, которого хватило Подберезкину, чтобы вонзить мяч в сетку и обыграть команду Мусаева.

«Химки» проиграли матч за одну минуту

Подопечные Дмитрия Гунько вели в счете против «Ахмата», могли его даже удвоить, но Полярус пенальти не реализовал. На 73-й минуте шансом с 11-метровой отметки воспользовался Владимир Ильин, а через минуту отличился Артем Тимофеев. «Химки» могли бы отыграться, но через две минуты на вторую желтую нарвался Брайан Идову. Химчане уступили, и по-прежнему идут в РПЛ без побед.

Луценко продолжает мстить «Динамо»

Динамовцы избавились от Луценко, как от дедовского серванта, а Евгений второй сезон подряд потрошит РПЛ голами и передачами. Форвард снова наглядно продемонстрировал бело-голубым, что отпустили его все-таки зря. В начале июля туляки обыграли динамовцев благодаря единственному мячу Луценко, а теперь 33-летний нападающий выдал филигранную передачу Лесовому, который забил Шунину уже в новом сезоне.

В «Зените» феерит молодежь

Три из четырех мячей «Зенита» в ворота «Тамбова» забили легионеры, но важнее другое: воспитанник клуба Данил Круговой отыграл полный матч, а другой молодой футболист, Андрей Мостовой, вышел на замену и отметился результативной передачей на Александра Ерохина.

«Сочи» рвется в Лигу чемпионов

Черноморский клуб обыграл «Ротор» благодаря дублю Бурмистрова и делит второе место со «Спартаком». Пока такая позиция команды Федотова больше выглядит как случайная нелепость, но бороться за еврокубки сочинцам вполне по силам.

Везучий «Рубин» и невезучий Гайч

Армейцы и казанцы показали зрелищный и открытый футбол, что обернулось экшном в самом конце. После удара Бистровича с дальней дистанции на месте оказался Дюпин. На добивание подоспел Гайч — аргентинец в нырке ткнул мяч головой, но вратарь «Рубина» в невероятном прыжке снова спас свою команду. Уже через пару минут Акинфеева проверил вышедший на замену Денис Макаров. К выстрелу метров с 30 голкипер оказался не готов, и в итоге «Рубин» увез три очка с «ВЭБ Арены». А Адольфо Гайч мог бы стать героем.

«Как убивали «Уфу»

«Уфа» проиграла «Ростову». Уже на 39-й минуте за грубейший фол удален был Вячеслав Кротов, и команда Евсеева доигрывала матч в меньшинстве. Победный гол ростовчане забили на 79-й минуте: подачу Павла Мамаева головой замкнул новичок Кенто Хашимото. Офсайда в эпизоде и близко не было, но после игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что команда снимется с чемпионата, если будет еще хотя бы один такой матч. Мурзагулов также потребовал проверить Михаила Вилкова и его бригаду на полиграфе на предмет коррупции и воровства.

Травматичное дерби

«Спартак» неожиданно одолел «Локомотив», но даже победа красно-белых в дерби ушла на второй план на фоне травм футболистов железнодорожников и сборной России. В первом тайме серьезное повреждение получил Дмитрий Баринов, а после него надрыв мышцы заработал Алексей Миранчук. Во второй половине встречи травмировались Федор Смолов и вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский. «Спартак» также не обошелся без повреждений: не по своей воле игру покинул Эсекьель Понсе.