Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление главы совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова, который сказал, что клуб готов сняться с чемпионата России из-за судейства.

Хачатурянц заявил, что Мурзагулова — это перебор. Он подчеркнул, арбитры не будут проходить проверку на детекторе лжи, так как для этого нет никаких оснований. Также он отметил, что заявлять о снятии клуба с РПЛ — безответственный шаг.

По его мнению, такие заявления недопустимы.

«Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно», — сказал Хачатурянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в четвертом туре РПЛ «Уфа» на своем поле уступила «Ростову» со счетом 0:1.