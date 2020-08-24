Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему клуб отказался от приобретения Ильзата Ахметова.

«Игрок мог достаться «Зениту» в качестве свободного агента. Он прошёл у Сергея Семака тренировочный процесс, однако ему предложили трудовой договор с «Зенитом-2», на тот момент выступающим в Футбольной Национальной Лиге», — сказал Малафеев, слова которого приводит Bobsoccer.

Экс-футболист пояснил, что Ахметова не понравился такой вариант, к тому же он остался недоволен условиями соглашения и сам отказался от сотрудничества с «Зенитом».

Напомним, с 2018 года Ахметов защищает цвета московского ЦСКА, до этого он на протяжении четырех сезонов играл за казанский «Рубин».