Часто после ухода из «Зенита» карьера идет на спад. А у кого по-прежнему все хорошо?

Леандро Паредес («ПСЖ»)

Аргентинец долго не мог адаптироваться во Франции, и ходили слухи о его уходе уже летом 2019-го. Он так и не стал футболистом основного состава: в неполном сезоне Лиги 1 Паредес провел 17 матчей, в среднем проводя на поле по 47 минут. В Лиге чемпионов дела пошли лучше: он сыграл полный матч с Дортмундом, почти всю игру с «Лейпцигом» и 65 минут финала. Отлично для игрока «Зенита», который и в Петербурге не сказать, что был лучшим.

Аксель Витсель («Боруссия» Д)

Бельгиец после денежной командировки в Китай вернулся в Европу и выбрал для камбэка отличный клуб. В «Боруссию» Витсель вписался так, будто играл там уже много лет. С командой он взял Суперкубок Германии и уже два раза взял серебро чемпионата.

Халк («Шанхай»)

Один из самых зрелищных футболистов в истории РПЛ пока не вернулся в Европу и продолжает зарабатывать в «Шанхае». В Китае у Халка все отлично: его все любят, он забивает много и уже стал легендой клуба. Но зимой бразилец покинет Китай, и, кажется, все же переедет в клуб, участвующий в еврокубках.

Эрнани («Парма»)

На соотечественника Халка возлагали большие надежды, но Эрнани не дотянул до уровня сине-бело-голубых. Зато оказался вполне по вкусу «Сент-Этьену», а затем «Парме». В итальянском клубе хавбек сейчас и выступает. Пока на правах аренды, но 26-летний полузащитник наверняка будет выкуплен.

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Молодой вингер был выкуплен у молодежки киевского «Динамо». Лесовой получил российский паспорт, играл в дубле «Зенита», а затем отправился в тульский «Арсенал». В двухгодовой аренде Даниил успел стать лидером клуба, и в итоге туляки выкупили игрока за 800 тысяч евро. В итоге Лесовой продолжает забивать за «Арсенал», а «Зенит» лишился сильного россиянина.