Старт продажи билетов на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет весной 2021 года в Стокгольме (Швеция), отложен. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Сообщение пресс-службы гласит, что правительство Швеции объявила о введении новых правил, касающихся проведения мероприятий с аудиторией, где может быть обеспечена социальная дистанция. При этом пока неизвестно, какие именно правила будут введены, они будут представлены через несколько недель и вступят в силу с 1 октября.

«Оргкомитет хочет сделать все, чтобы фанаты фигурного катания получили фантастические впечатления, в том числе избежать возможной смены мест. Поэтому мы дождемся представления новых правил, прежде чем выпустить билеты на всю программу», — гласит официальное заявление.

Дата старта продаж будет оглашение в течение нескольких недель после того, как станут известны новые правила.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.