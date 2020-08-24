Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал о планах спортсменки на изучение четверных прыжков.

«Пока задача накатать то, что есть: тулуп, сальхов. Конечно, хотелось бы попробовать и лутц, но мы никуда не торопимся», – сказал Давыдов, слова которого приводит RT.

Напомним, на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске Самоделкина дважды исполнила тройной аксель — в короткой и произвольной программах. Софья выиграла прокаты девушек с результатом в 208,15 балла за две программы. За короткую программу с тройным акселем в каскаде фигуристка набрала 68,93 балла, за произвольную — 139,22.