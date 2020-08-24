Пресс-служба «Локомотива» опубликовала информацию о футболистах, получивших повреждения в матче со «Спартаком» в рамках четвертого тура чемпионата России.

Защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Алексей Миранчук пропустят около двух недель, они должны вернуться в строй после паузы на матчи сборных. Миранчук получил травму на 30-й минуте встречи и ушел с поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Что касается Баринова, у него подтвердился разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция. На 16-й минуте он упал на поле, держась за колено. Футболиста увезли на электрокаре, от боли он не мог сдержать слез.

Следующий матч «Локомотив» проведёт на своем поле с «Ахматом». Встреча состоится в среду, 26 августа.