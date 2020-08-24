Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с «Ахматом» в пятом туре РПЛ.

По мнению Баринова, грозненский клуб станет сложным соперником. Он подчеркнул, что верит в Андрея Талалаева, который стал нащупывать игру команды. Баринов отметил, что дальше «Локомотиву» будет сложно, так как впереди еще и встреча с «Зенитом».

Актер добавил, что на фоне возникших проблем Марко Николич должен показать, какой он тренер, и придумать, как пройти этот кризисный рубеж.

«Я все равно болею и переживаю за «Локомотив», но, чтобы все поняли, что они натворили — должна случиться беда. Она все равно рано или поздно будет. Они на семиновском багаже играли-играли и даже не всегда выполняли все то, что было заготовлено Семиным» — сказал Баринов, слова которого приводит Sport24.