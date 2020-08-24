Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, железнодорожники рассматривает вариант приобретения игрока в связи с травмой Дмитрия Баринова. Отмечается, московском клубе и ранее обсуждалось возможное возвращение 24-летнего футболиста, однако травма Баринова может вынудить железнодорожников активизироваться на трансферном рынке.

Отметим, Трошечкин является воспитанником «Локомотива». Футболист перешел в «Химки» в качестве свободного агента летом прошлого года. Ранее он играл в составе «Ростова», курского «Авангарда», «Тосно» и воронежского «Факела».

В новом сезоне Александр Трошечкин провел четыре матча в российской премьер-лиге и отметился одним забитым голом.