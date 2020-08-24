Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц в скором времени может стать футболистом лондонского «Челси».

Об этом сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо. По его информации, в ближайшие часы лондонцы согласуют последние детали по трансферу игрока. Отмечается, «Челси» заплатит за игрока 80 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами. Известно, что данную информацию подтверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, который подчеркнул, что Хаверц подпишет пятилетний контракт.

Отметим, Кай Хаверц в прошедшем сезоне забил 18 голов и сделал девять результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что вратарь французского «Ренна» Эдуар Менди может перейти в «Челси». Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, лондонский клуб намерен хочет взять 28-летнего сенегальского вратаря на замену Кепе Аррисабалаге.