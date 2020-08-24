Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла контрольную гонку женской национальной команды, которая состоялась на сборе в Сочи. На втором месте финишировала Екатерина Глазырина, на третьем — Ирина Казакевич.

Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ». Контрольный старт проходил в измененном формате индивидуальной гонки: спортсменки пробежали 10 километров с четырьмя огневыми рубежами, но за промах получали по 40 секунд штрафа вместо минуты. Только двум биатлонисткам удалось отстреляться чисто, Гореева вошла в их число.

В гонке приняли участие 14 спортсменок: 7 биатлонисток представляли основную сборную России, 6 — резервную. Также на старт вышла Татьяна Акимова, тренирующаяся самостоятельно под руководством Николая Лопухова.