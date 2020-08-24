На официальном сайте УЕФА опубликовали символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20.

В команду сезона попали игроки, которые набрали наибольшее количество очков в Fantasy Football в Лиге чемпионов.

Лучшим голкипером стал Мануэль Нойер из «Баварии», который набрал 50 очков.

В защите расположились Хуан Бернат из «ПСЖ» с 70 очками, его одноклубник Преснел Кимпембе с 57 баллами, еще один игрок парижан Маркиньос, у которого 70 очков, и Джошуа Киммих из «Баварии» с 68 баллами.

Лучшими полузащитниками стали Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити», набравший 61 очко, Марсель Забитцер из «РБ Лейпциг» с 60 баллами, Анхель Ди Мария из «ПСЖ» с 59 очками и Серж Гнабри из «Баварии», у которого 79 очков.

В нападении — Роберт Левандовски из «Баварии» со 104 очками и Эрлинг Холанд, поигравший за «Боруссию» и «Зальцбург», с 56 баллами.