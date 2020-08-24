В Санкт-Петербурге продолжается традиционный предсезонный турнир имени Николая Пучкова. Сегодня, 25 августа, СКА сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Игра будет проходить на арене Ледового дворца и начнется в 19:30 по московскому времени.

Для армейцев этот матч станет первым в рамках турнира, для «Куньлуня» — вторым. Днем ранее пекинский клуб сыграл с «Сочи».

Ранее СКА принял участие в предсезонном турнире в Казани и занял последнее место. 23 августа, в воскресенье, в игре за третье место армейцы по буллитам уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:4). Главный тренер команды Валерий Брагин признал, что армейцы расстроены результатом.