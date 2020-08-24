Бразильский защитник Тьяго Силва согласовал детали контракта с лондонским «Челси».

Информацию об этом сообщает ESPN. По данным издания, Силва подпишет с «Челси» двухлетний контракт, в котором осталось обговорить незначительные детали. На сегодня. 24 августа, у Силвы запланирована встреча с главным тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом.

Сейчас защитнику 35 лет, последние восемь сезонов он провел в «Пари Сен-Жермен», с которыми выиграл 7 чемпионатов Франции и 5 Кубков Франции. Также в сезоне-2019/20 «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии».

После поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов бразилец заявил, что сыграл последний матч за свой нынешний клуб. О том, в какой именно клуб перейдет Силва, он не сообщил, однако защитник обещал вернуться в «Пари Сен-Жермен» уже в новой роли.