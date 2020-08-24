Российский хоккеист, нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников высказался о причинах своего ухода из СКА.

Слова Плотникова цитирует пресс-служба КХЛ.

«Не думаю, что я ушел из СКА только из-за потолка зарплат. Все намного глубже, чем выглядит со стороны. Деньги в этой ситуации стоят не на первом месте», — сказал игрок, отметив, что ему предложили понизить зарплату и поставили перед фактом несмотря на действующий контракт.

Также Плотников отметил, что ему рано возвращаться домой в Хабаровск, поскольку он полон сил и хочет выигрывать. «К огромному сожалению, «Амур» пока не может бороться за Кубок Гагарина. Думаю, что не только мои близкие, но и большинство хабаровских болельщиков меня поняли», — заключил хоккеист.