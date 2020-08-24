Российский тренер по биатлону, наставник сборной Красноярского края Людмила Панова объяснила решение российской биатлонистки Елены Чирковой перейти в сборную Румынии.

В интервью ТАСС Панова заявила, что Чиркова не проходила даже в резерв сборной России, а благодаря переходу в румынскую команду у нее будет возможность побороться за место в первой национальной команде. «В России у неё было меньше шансов. Универсиада – это её уровень, до сборной она немного не дотягивала», — сказала тренер.

По словам Пановой, в 2020 году Чиркова оформила документы для получения гражданства, поэтому проблем с выступлениями за сборную быть не должно.

Напомним, ранее стало известно, что сборную Румынии также пополнили российские биатлонисты Анатолий Оськин и Анастасия Толмачева.