Итальянская «Аталанта» продолжит переговоры с московским «Локомотивом» по поводу покупки полузащитника Алексея Миранчука несмотря на то, что игрок получил травму.

По данным портала Metaratings, следующий очный этап переговоров пройдет завтра, 25 августа, в итальянском клубе никак не отреагировали на травму потенциального новичка. В матче 4-го тура РПЛ с московским «Спартаком» Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра. Ожидается, что он пропустит около 2-3 недель.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Аталанта» хочет заключить контракт с Миранчуком минимум на три года, обсуждаемый уровень зарплаты россиянина — 2-2,5 млн евро в год. Также по разным данным в игроке был заинтересован и «Милан».