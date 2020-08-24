Петербургский «Зенит» согласовал с «Краснодаром» трансфер вратаря Дениса Адамова, а затем резко отказался от сделки.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, «Зенит» вел долгие переговоры с «Краснодаром» по трансферу Адамова, несколько раз получал отказ, однако сумел добиться согласия на переход голкипера. Адамов заключил личный контракт с «сине-бело-голубыми» после медосмотра в клубе, а затем «Зенит» внезапно отказался от сделки.

«Краснодар» уже успел пригласить на место Адамова другого голкипера — Евгения Городова, клуб остался недоволен поведением представителей «Зенита».

В прошлом сезоне Адамов играл за вторую команду «Краснодара» в ФНЛ, на его счету 18 матчей и 24 пропущенных мяча.