Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение во поводу того, будут ли Алина Загитова и Евгения Медведева пропускать чемпионат России в сезоне-2019/20.

В интервью РИА Новости Гончаренко заявила, что спортсмену не стоит пропускать чемпионат России, если со здоровьем все в норме. По словам тренера, этот турнир может оказаться главным стартом сезона, поскольку еще ничего не ясно с чемпионатами Европы и мира.

«Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Медведевой», — сказала Гончаренко.

Напомним, на предыдущем чемпионате России Евгения Медведева снялась перед произвольной программой, а Алина Загитова за неделю до турнира приостановила карьеру.