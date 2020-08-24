Российский тренер по биатлону Николай Лопухов высказался о потенциале Татьяны Акимовой, возобновившей спортивную карьеру после рождения ребенка.

В интервью «Матч ТВ» Лопухов отметил, что в июне провел с Акимовой вступительный 10-дневный сбор в Чебоксарах, а сейчас работает со спортсменкой уже третий сбор — в Сочи.

«Думаю, Акимова потенциально, морально и физически готова в этом году влиться в состав национальной команды и готовиться к Олимпийским играм», — сказал Лопухов, подчеркнув, что интуиция подсказывает ему — Акимова готова быть топовым спортсменом на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Татьяна Акимова ушла в декретный отпуск после ОИ-2018 в Корее. Она является бронзовым призером ЧМ-2017 в смешанной эстафете.