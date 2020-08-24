Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что Кокорин может попадать под чье-то влияние.

«Для меня Кокорин не является профессионалом на 100 процентов. Футболисты должны понять: нужно убрать все постороннее, что мешает профессии», — сказал Орлов, отметив, что игрок должен убрать в сторону друзей, алкоголь, сигареты и гулянки, чтобы посвятить себя футболу.

Орлов добавил, что Кокорин — способный и безобидный парень, однако, из категории тех героев сказок, которых могут увести в сторону. «Когда играл за «Сочи» зачем-то сфотографировался в компании друзей. А ведь существовали ограничения по коронавирусу», — заключил Орлов, подчеркнув, что Кокорин должен все время думать о профессии.