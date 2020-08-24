Глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт озвучил следующего вероятного соперника российского чемпиона UFC Петра Яна.

Слова Уайта цитирует журналист Дэймон Мартин в своем «Твиттере». «Вероятнее всего, следующим будет Алджамейн Стерлинг», — отметил глава промоушена.

Напомним, Петр Ян с июля 2020 года является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе. На турнире UFC на бойцовском острове в Абу-Даби Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алдо. Когда пройдет следующий бой Яна, готовящегося к защите титула, Уайт пока не сообщил.

Сейчас Петру Яну 27 лет, в смешанных единоборствах он провел 16 поединков. На счету россиянина 15 побед и 1 поражение. Его возможный оппонент Стерлинг одержал 19 побед и потерпел 3 поражения за карьеру.