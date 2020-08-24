Российская биатлонистка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко высказалась о назначении Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной России по биатлону.

В интервью «Матч ТВ» Шевченко отметила, что Шашилов вызвал ее на разговор и спросил, пойдет ли она в основной состав сборной, если ее позовут.

«Я сказала: «Нет, не пойду. Я буду тренироваться только с вами». Он услышал мои слова, и вот он – тренер сборной», — сказала биатлонстка.

По мнению Шевченко, Шашилова выбрали старшим тренером из-за Светланы Мироновой, поскольку этот специалист является личным наставником биатлонистки. «И девчонок тоже надо накатывать, они не слабее меня. Даже могу сказать, сильнее. У них опыта больше. А я просто новенькая», — отметила Шевченко.