Бразильский защитник Дуглас Сантос был выбран лучшим игроком матча 4-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом».

Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в субботу, 22 августа, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились по разу Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун, за «Тамбов» забил Кирилл Панченко.

Голосование за лучшего игрока матча проходило в официальном сообществе «Зенита» во «Вконтакте». Сантос набрал 39,54% голосов (4573), на втором месте — Малком (1717 голосов), на третьем — Сердар Азмун (1317 голосов).

Отметим, мяч в ворота «Тамбова» стал для Дугласа Сантоса первым с момента перехода в петербургскую команду. Футболист выступает за «Зенит» с лета 2019 года.