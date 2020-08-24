Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать московский «Спартак» за проявления фанатами клуба расизма на матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

Согласно решению КДК РФС, «Спартак» наказан за оскорбление зрителями матча футболиста «Локомотива» по поводу расовой принадлежности и цвета кожи. Клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также запретили допуск зрителей на трибуну В стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч в РПЛ.

Таким образом, без активной части фанатов «Спартак» сыграет матч 6-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Отметим, в матче «Спартак» — «Локомотив» оскорблениям со стороны фанатов «красно-белых» подвергся вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме, вратарь сборной России бразильского происхождения: в кричалке игрока назвали обезьяной.