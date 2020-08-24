Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал на обложку глобальной версии игры NHL 2021 от EA Sports.

Об этом сообщается в официальном «Твиттере» компании-разработчика.

«Признай величие вместе с великой восьмеркой! Ови — твой атлет на глобальной обложке #NHL21», — подписали обложку в EA Sports.

Александр Овечкин уже попадал на мировую обложку игры NHL, это произошло в версии NHL 07.

Команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» во второй сезон подряд вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде. Если в сезоне-2018/19 «Вашингтон» уступил в серии «Каролине Харрикейнс», то в розыгрыше-2019/20 команда Овечкина проиграла «Нью-Йорк Айлендерс». До этого в сезоне-2017/18 «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли.