Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона в матче второго круга «Мастерса» Цинциннати/Нью-Йорк.

Встреча прошла в национальном теннисном центре Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и заняла два сета. Счет по партиям 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Игроки провели на корте около полутора часов.

На счету россиянина 8 эйсов, также он совершил 3 ошибки на подаче. Его оппонент Гирон сделал всего две подачи навылет, а также допустил две двойных ошибки. Медведев показал 25-процентную реализацию брейк-пойнтов (2 из 8), Гирон не смог реализовать ни одного из трех имевшихся.

В следующем раунде турнира Медведеву предстоит сыграть с теннисистом из Словении Аляжем Бедене, который сумел обыграть американца Тейлора Фритца.