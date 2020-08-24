Петербургский хоккейный клуб СКА обменял права на российского нападающего Германа Рубцова в «Сочи». Информация об этом сообщается на официальном сайте сочинцев.

Герман Рубцов в прошлом сезоне дебютировал за «Филадельфию Флайерс» в НХЛ, за этот клуб он провел пока всего четыре встречи, большую часть времени проводя в фарм-клубе «Филадельфии» — «Лихай Вэлли Фантомс». Сейчас форварду 22 года.

Взамен СКА получил права на шведского форварда Оскара Стина, который также выступает в НХЛ. За «Бостон Брюинс» нападающий сыграл 7 матчей в текущем розыгрыше НХЛ, забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. Большую часть сезона Стин провел в АХЛ в составе фарм-клуба «Брюинс». Стину сейчас также всего 22 года.