Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с турнира WTA в Нью-Йорке, в матче второго круга уступив американке Кристине Макхейл.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, спортсменки провели на корте 1 час и 23 минуты. Счет по партиям 6:1, 7:6, на тай-брейке Александрова уступила второй сет со счетом 8:10.

На счету Макхейл 2 эйса и 3 двойных ошибки. Александрова за весь матч совершила 10 подач навылет, но и на подаче ошибалась в два раза чаще — 6 двойных ошибок. Американка показала 75% реализацию брейк-пойнтов (3 из 4), Александрова смогла реализовать лишь 25% (1 из 4 брейков).

В следующем круге Макхейл сыграет с победительницей пары Онс Жабер — Мэдисон Кис.