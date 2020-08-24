Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, ямайский бегун Усэйн Болт сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

О своем состоянии и результатах теста Болт сообщил в своем «Твиттере». Положительный тест на коронавирус бегун сдал в субботу, 22 августа. Болт отметил, что относится к болезни ответственно, он изолировался в своем доме и держится подальше от друзей.

«Кроме того, у меня нет симптомов. Я буду находиться в самоизоляции и ждать подтверждения, чтобы узнать, каков протокол от Министерства здравоохранения», — сказал Болт.

Отметим, накануне сдачи теста на коронавирус Болт устроил вечеринку на Ямайке, на ней побывали игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и футболист «Байера» Леон Бэйли.