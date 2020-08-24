Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал видео, на котором он исполняет тройной тулуп.

«Спустя 5 месяцев, низко, тяжело, с отдышкой, с головокружением, но сделал с первой попытки. Получился единственный, оставшийся в живых трюк, больше уже ничего не умею», — подписал видео Ягудин.

Отметим, фигуристу сейчас 40 лет, спортивную карьеру он завершил в 2003 году, после чего катался только в ледовых шоу.

Напомним, Алексей Ягудин является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. Во время спортивной карьеры Ягудин владел и четверным тулупом, регулярно вставляя его в свои программы.