Муж российской биатлонистки, бронзового призера ЧМ Татьяны Акимовой Вячеслав Акимов рассказал о планах спортсменки на грядущий сезон и объяснил, почему Акимова пока не готова тренироваться в составе команды.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Акимов отметил, что вместе с женой они пришли к решению возобновить карьеру и работать под руководством Николая Лопухова.

«Физическая подготовка полностью на нем. Я сейчас езжу как нянька — за дочкой слежу. Ну, могу еще в трубу посмотреть на стрельбе», — отметил Акимов, добавив, что Акимова готовится к сентябрьскому чемпионату России в Тюмени.

«Таня пока не готова заниматься в команде. Она еще кормит ребенка грудью», — отметил Акимов, подчеркнув, что на первом этапе после возвращения из декретного отпуска биатлонистке понадобится индивидуальный подход.