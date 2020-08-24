Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева сообщила о том, как продвигается подготовка к сезону у ее нового ученика Алексея Ерохова.

В интервью РИА Новости Буцаева отметила, что сейчас Ерохов занимается набором формы.

«Все элементы восстановил, в частности четверные тулуп и сальхов. Других четверных пока нет, потому что он долго не катался и ему необходимо время, чтобы окрепнуть», — отметила тренер, подчеркнув, что сейчас фигурист накатывает программы для выступления на этапах Кубка России.

Напомним, до сезона-2020/21 Алексей Ерохов тренировался в группе у Этери Тутберидзе. Под руководством штаба Тутберидзе Ерохов выиграл золото на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.