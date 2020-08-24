Российская теннисистка Вера Звонарева победила немку Лауру Зигемунд и вышла в третий круг турнира WTA в Нью-Йорке, который проводится вместо соревнований в Цинциннати.

Игра состоялась на одном из кортов теннисного центра Билли Джин Кинг. Спортсменки провели на площадке чуть более часа, счет по сетам — 6:1, 6:1.

На счету россиянки два эйса и одна двойная ошибка за весь матч, Зигемунд не сделала ни одной подачи на вылет и один раз ошиблась во время подачи. Звонарева реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, показав 56% реализации, Зигемунд имела один брейк-пойнт, но упустила его.

За выход в четвертьфинал турнира Звонарева сразится с британской теннисисткой Йоханной Контой, матч запланирован на 25 августа.

Ранее в третий раунд также вышла россиянка Вероника Кудерметова.