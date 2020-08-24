Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором круге турнира в Нью-Йорке.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, спортсмены провели на площадке около полутора часов. Счет по партиям 7:6, 6:1, первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 10:8.

На счету Хачанова 8 подач навылет, также россиянин совершил одну двойную ошибку за игру. Карреньо-Буста сделал 6 эйсов и ни разу не ошибся на подаче.

В следующем раунде Хачанову предстоит сыграть против победителя пары Ришар Гаске — Роберто Баутиста-Агут.

Ранее в третий круг турнира в Нью-Йорке пробился другой россиянин — Даниил Медведев, он в двух партиях обыграл американца Маркоса Гирона.