Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года Александр Логинов рассказал о начале подготовки на сборе национальной команды в Сочи.

В интервью «Матч ТВ» Логинов отметил, что едет на сборы готовиться по плану, который согласовал с личным тренером Александром Касперовичем, однако может корректировать его. «Мне в этом плане проще — не надо никого ждать или чтобы меня ждали. Я знаю, что могу выйти в 9 на тренировку, но не обязательно», — сказал биатлонист.

По словам Логинова, его график вариативен и зависит от конкретной тренировки. «С Каминским общались, да. Мы с ним очень хорошо пообщались, мы друг друга здорово поняли, поэтому проблем никаких не будет», — подчеркнул Логинов, добавив, что они делают одно общее дело.

Напомним, Александр Логинов пробудет на подготовке в Сочи до летнего чемпионата мира по биатлону.