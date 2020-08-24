Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов рассказал о том, как изменилась его подготовка к сезону из-за пандемии коронавируса.

В интервью «Матч ТВ» Логинов заявил, что если бы не случилась пандемия, то его планы были бы совсем другие, поскольку биатлонист планировал сделать упор на горную подготовку.

«Если в дальнейшем всё будет хорошо, то я бы хотел провести еще какие-нибудь среднегорные сборы. В России вариантов немного, но вот Сочи — шикарное место», — сказал Логинов, добавив, что с удовольствием всегда приезжает на базу в Сочи.

Напомним, Александр Логинов начал подготовку в Сочи в рамках сбора с национальной командой России. Биатлонист пробудет на этой базе до середины сентября, а затем примет участие в чемпионате России по летнему биатлону.