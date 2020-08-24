Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нидерландского защитника «Лиона» Кенни Тете. Информацию об этом сообщает портал Telefoot.

Как стало известно СМИ, футболист очень близок к переходу в московский клуб, сумма трансфера Тете может составить около 5 миллионов евро. С 2017 года Тете выступает в составе «Лиона», футболист является воспитанником амстердамского «Аякса».

Сейчас Кенни Тете 24 года, этот защитник провел 18 матчей в чемпионате Франции сезона-2019/20. Вместе с клубом Тете дошел до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, где команда со счетом 0:3 уступила «Баварии». В этом матче Тете вышел на замену.

Ранее в межсезонье «Спартак» усилился нападающим Александром Кокориным и полузащитником Остоном Уруновым.